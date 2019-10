In archivio il derby del Triveneto, che ieri, nel turno infrasettimanale di Serie B, ha contrapposto Venezia e Pordenone, in una gara che, in qualche modo, segna un record storico per i ramarri. E' infatti arrivata solo alla decima giornata la prima vittoria esterna per gli uomini di Tesser, che di successi ne avevano finora collezionati 3, tutti tra le mura amiche della "Dacia Arena"... che sì, essendo a Udine è comunque trasferta, ma si tinge di neroverde.

Sfatato quindi un altro tabù nel corso di una stagione che sta dando frutti più che buoni, e che già era storica in partenza essendo la prima in B nella storia del club. Ci sarà solo da attendere il 9 novembre per vedere se sarà dato seguito a quanto fatto fuori: l'Entella è avvisata.