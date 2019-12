Pordenone, si allarga la compagine societaria: Omega nuovo socio

Si allarga la compagine societaria del Pordenone, con Omega, azienda di livello nazionale che si occupa di digital transformation delle imprese, che diventa nuovo socio del club friulano.

Riportiamo di seguito il comunicato dei neroverdi:

"Una compagine societaria sempre più forte. Con la firma dell’atto notarile Omega è diventato ufficialmente socio del Pordenone Calcio. Oggi si è tenuto l’incontro tra Franco Marcati, ad della holding di Quarto d’Altino (Ve), già main sponsor di maglia neroverde, e Mauro Lovisa, presidente del Pordenone.

Marcati ha fondato il Gruppo Omega con i soci Pierluigi Pizzo e Michele Dittadi. Nata come software House nel 1985, Omega è oggi una realtà di riferimento a livello nazionale per la digital transformation delle imprese con un team di 120 professionisti con competenze diversificate in ambito produttivo e distributivo. Attiva su tutto il territorio nazionale con 750 installazioni e un totale di 19.000 utenze gestite, Omega conta 11 aziende partner e 5 sedi territoriali supportando le imprese lungo tutto il percorso di trasformazione digitale dei processi operativi.