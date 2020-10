Pordenone-Spal 3-3, le pagelle: lampo di classe di Strefezza, Diaw e Paloschi mattatori

Pordenone-Spal 3-3

Marcatori: 5' Diaw, 19' Barison, 30' Castro, 47' Strefezza, 52' Paloschi, 90' Diaw.

PORDENONE

Perisan 5,5 - Non ha particolari responsabilità sulle reti subite ma manca forse un po' di rodaggio con i compagni in difesa.

Berra 6 - Nei primissimi minuti sembra soffrire enormemente D'Alessandro, poi acquista fiducia e riesce a controllare bene l'avversario. Non impeccabile nel duello con Castro in occasione del primo gol spallino. Dal 25' s.t.: Vogliacco 6 - Con il suo ingresso e quello di Bassoli la difesa del Pordenone riesce a rifiatare dopo un momento di apnea.

Camporese 6 - E' attento e chiude in maniera pulita diverse giocate insidiose dei talentuosi attaccanti avversari.

Barison 6,5 - Imperioso il suo stacco e incornata per il raddoppio neroverde che sembrerebbe tagliare le gambe alla Spal. Non è così, e in termini difensivi deve vedersela con la reazione degli estensi. Risponde presente. Dal 26' s.t.: Bassoli 6 - Così come Vogliacco, dà il suo contributo in un momento chiave.

Falasco 6 - Non è appariscente ma il suo apporto è fondamentale, specialmente in fase di copertura.

Magnino 5,5 - Il momento clou della sua prestazione è l'assist involontario che riceve in piena area da Salamon, ma non riesce a sfruttarlo lasciandosi ipnotizzare da Berisha.

Calò 6 - Una garanzia nei calci piazzati, mentre nella fase di costruzione talvolta indulge in qualche finezza che si infrange contro il muro spallino.

Rossetti 5,5 - Prova a sorprendere Berisha dalla distanza ma non ha l'adeguata precisione. Nel complesso la linea di centrocampo del Pordenone appare un po' "leggera" di fronte alla corazzata Spal. Dal 20' s.t.: Zammarini 5,5 - Prova a dare il suo contributo ma non cambia sostanzialmente il passo del centrocampo.

Butic 5,5 - Qualche giocata positiva che viene però ben controllata dall'esperto Berisha. Dà l'impressione di non essere sempre ben coinvolto nella manovra. Dal 10' s.t.: Musiolik 6 - Mette in campo tanta voglia, non altrettanta precisione, ma l'attaccante polacco sembra essere sulla strada giusta.

Diaw 7 - Il suo gol di prepotenza dopo appena 5 minuti fa presagire una giornata di grande ispirazione offensiva. Al contrario, le occasioni da gol sono pochissime e spesso si trova a lottare in modo ruvido con i marcatori avversari, ma tiene botta e nel finale trasforma un rigore da manuale.

Ciurria 7 - Cerca spesso la giocata di qualità che possa favorire i compagni d'attacco. Sfiora un paio di volte il gol ma non è fortunato come meriterebbe. Non si perde d'animo e guadagna il rigore del definitivo 3-3.

SPAL

Berisha 6 - Un passivo pesante per una gara tutto sommato ben gestita dal portiere spallino, che si è dimostrato attento e reattivo.

Salamon 5,5 - Partita complicata per il possente difensore polacco che spesso si trova a dover districare azioni in velocità imbastite dagli avversari.

Vicari 6,5 - Sempre presente nel gioco aereo, fa sentire la propria presenza in difesa e sfiora anche il gol.

Tomovic 6 - Entra nel merito del gol di Paloschi schiacciando di testa e consegnando al compagno un ottimo assist.

D'Alessandro 6 - Parte con il piede sull'acceleratore poi, con il passare dei minuti, Berra gli prende le misure e riesce a controllarlo con più efficacia. E' ammonito e Marino preferisce sostituirlo. Dal 1' s.t.: Dickmann 5 - Entra in maniera positiva ma spende il secondo fallo tattico in modo piuttosto ingenuo guadagnandosi un'espulsione assolutamente evitabile.

Murgia 5 - Errore da matita blu anche per Murgia, colpevole di controllare con il braccio largo un pallone vagante in area, pur non avendo avversari in pressing. Macchia una prestazione fino a quel momento più che sufficiente.

Valoti 6 - Cerca il dialogo con i compagni in fase offensiva ma non ha grande costanza.

Sernicola 7 - Prestazione generosa ed accorta, sfrutta sempre al meglio i palloni che conquista nel cuore del campo e serve a Castro un cross al bacio per il gol che dà inizio alla rimonta.

Castro 7 - Nelle prime fasi di gioco è l'elemento più pericoloso dell'attacco spallino, lotta con il fisico e tiene sempre sulla corda i difensori avversari, fino all'incornata vincente. Caparbio. Dal 24' s.t.: Brignola 5,5 - Non si mette mai realmente in evidenza.

Strefezza 7 - Una giocata individuale di grande prestigio illumina la sua prestazione. Grazie al suo gol ad appena 2 minuti dall'inizio del secondo tempo la Spal guadagna il coraggio necessario a credere nella rimonta. Dal 32' s.t.: Missiroli n.g. - Entra per amministrare il vantaggio nel finale di gara, deve invece far valere la sua esperienza per non fare sfaldare la squadra nel recupero.

Paloschi - Nelle prime battute non emerge ma dà comunque il suo contributo in termini di lavoro "sporco". Cresce con il passare dei minuti e ad inizio ripresa piazza il colpo che ribalta momentaneamente il risultato. Dal 33' s.t.: Se. Esposito n.g. - Solo una manciata di minuti in cui ha pochissimi palloni giocabili.