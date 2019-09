Pordenone-Spezia, i convocati di Italiano: out Bidaoui

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Lasciata alle spalle la sosta di campionato, lo Spezia è ora pronto a tornare in campo in occasione del Terzo Turno della serie BKT 2019/2020, che stasera, alle ore 21:00, vedrà Terzi e compagni impegnati sul terreno della "Dacia Arena" contro il Pordenone dell'ex Patrick Ciurria.

Per l'occasione il tecnico Vincenzo Italiano dovrà rinunciare agli infortunati Acampora, Benedetti e Mastinu, oltre a Bidaoui, allenatosi con il gruppo per tutta la settimana, ma non ancora al top della forma e lasciato in riva al Golfo a lavorare; prima volta per il nuovo acquisto Antonino Ragusa.

Ecco la lista dei convocati aquilotti:

Portieri: Scuffet, Krapikas, Desjardins.

Difensori: Vignali, Ramos, Narchizza, Capradossi, Terzi, Bastoni, Ferrer, Erlic.

Centrocampisti: Mora, Ricci M., Bartolomei, Maggiore.

Attaccanti: Delano, Galabinov, Ricci F., Gyasi, Gudjohnsen, Buffonge, Ragusa.