Pordenone, Stefani: "Niente corsa? L'alternativa sono le scale del condominio in solitaria"

vedi letture

Mirko Stefani, difensore del Pordenone, ha rilasciato alcune dichiarazioni al Messaggero Veneto dal suo isolamento forzato dovuto all’emergenza sanitaria per la pandemia di Coronavirus: “Oltre agli esercizi di forza, andavo a correre. Ora ho trovato l’alternativa: su e giù per le scale del condominio, sono 120 scalini. Mezz’ora di lavoro aerobico, quando non c’è nessuno inoltre, con la speranza di tornare presto in campo. La priorità è capire cosa succederà in un futuro, se potremo giocare. Del lato economico ne parlo con i compagni, è naturale: ritengo tuttavia che sia prematuro affrontare questo argomento, che a mio avviso sarà trattato in seguito su scala nazionale”.