Pordenone, Strizzolo ad un passo dal ritorno in neroverde

© foto di Antonio Ros/Pordenone Calcio

Il Pordenone si sta muovendo sul mercato e la società neroverde è ad un passo da Luca Strizzolo, attaccante della Cremonese. Secondo quanto riportato da Il Messaggero Veneto il ds Matteo Lovisa è ad un passo dall'attaccante classe 1992 dei grigiorossi. Nella scorsa stagione ha collezionato 30 presenze mettendo a segno 6 reti. Un ex di lusso per la società friulana: l'attaccante ex Cittadella ha vestito la maglia del Pordenone nella stagione 2015/2016.