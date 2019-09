© foto di Antonio Ros/Pordenone Calcio

Autore del gol che ha portato il Pordenone in vantaggio sul Chievo al 10' minuto di gioco, Luca Strizzolo è intervenuto ai microfoni di DAZN per un commento a quanto espresso dai neroverdi nel primo tempo: "Dovremo essere bravi a tenere il campo, a non lasciare il pallino del gioco in mano al Chievo, perché sono molto bravi a far girare la palla e hanno belle idee di gioco. Bisogna stare attenti e bloccare queste iniziative. Cosa mi ha chiesto Tesser? Di tenere palla per fare salire la squadra, e cercare di creare più gioco là davanti".