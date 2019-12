Pordenone, Strizzolo: "Doppietta importante perché vale tre punti"

© foto di Antonio Ros/Pordenone Calcio

L’attaccante del Pordenone Luca Strizzolo ha commentato così il match vinto oggi contro il Cosenza: “Doppietta importante perché vale 3 punti, ma è arrivata grazie a un grandissimo lavoro di squadra e a due grandi assist di Burrai e Candellone. Abbiamo saputo soffrire, soprattutto nella ripresa. È stata una guerra, ne usciamo con la consapevolezza che siamo una squadra forte, unita, che deve tenere il campo come oggi e sfruttare ogni occasione. Questa vittoria va dedicata anche ai 9 tifosi neroverdi sugli spalti. Si sono fatti davvero tanta strada, dobbiamo ringraziarli. Pensiamo partita per partita: domenica sarà un'altra battaglia. Siamo contenti di questi 28 punti, ma pensiamo alla prossima gara. I gol? Sei reti sono un bel bottino, mi piacerebbe arrivare in doppia cifra. La cosa più importante è comunque la squadra”.