© foto di Antonio Ros/Pordenone Calcio

L’uomo in più del Pordenone si chiama Luca Strizzolo, uomo più prolifico della truppa di mister Tesser e ieri giunto al settimo gol stagionale, coinciso con la sua centesima presenza in Serie B (se si considera solo la regular season).

Un gol che è valso un record per il classe '92, che ieri ha raggiunto quello che è finora il suo numero massimo di marcature in un torneo di Serie B, sette appunto, centrato nella stagione 2016-2017 quando vestiva la maglia del Cittadella. Adesso il difficile compito di superarsi: in carriera l'attaccante non ha mai raggiunto la doppia cifra, anzi, il numero massimo di gol stagionali è stato 8, nel campionato 2015-2016, con la maglia del Pordenone. Che adesso può permettergli di raggiungere altri traguardi...