Pordenone, Strizzolo: "Felice per il gol, importante tornare a vincere in casa"

Il match winner dell'incontro Luca Strizzolo è intervenuto a fine partita ai microfoni di Dazn commentando in questa maniera il successo 2-1 del Pordenone sulla Juve Stabia: "Sapevamo che sarebbe stata una partita tosta. Siamo stati bravi a crederci e non accontentarci del pareggio dopo il loro calcio di rigore".

Quanto è importante questo successo davanti ai vostri tifosi?

È molto importante innanzitutto perchè troviamo ulteriori conferme dopo la vittoria di Empoli e poi perchè torniamo al successo dopo due mesi in casa regalando ai tifosi una prestazione solida e di grande intensità".

Nel finale ti abbiamo visto protagonista di qualche scaramuccia con gli avversari. Cosa è successo?

"Non è successo nulla, sono episodi che capitano all'interno di match così tirati e dal grande dispendio di energie nervose".

Come ti senti nell'aver ritrovato il gol?

"Sono sincero, è una liberazione. Ci tenevo tento a tornare a segnare anche se la priorità è sempre il bene della squadra".

Pronto a rifarti anche nel prossimo match contro il Cittadella?

"Sarà una partita tosta in una situazione come quella di giocare senza pubblico a cui non siamo abituati. Noi dovremo essere concentrati e fare la nostra partita cercando di portare a casa i tre punti magari con un mio gol da ex".

Cosa vi dice adesso la classifica?

"Non la guardiamo, dobbiamo scendere in campo partita dopo partita cercando la vittoria sempre. A fine campionato vederemo dove saremo".