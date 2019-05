Pordenone su Andelkovic e Mazzocco, anche Livorno sull'ex Palermo

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Sinisa Andelkovic (33) lascerà il Padova nelle prossime settimane. L'edizione odierna di Tuttosport scrive che il difensore resterà in Serie B, in quanto sulle sue tracce è confermato l'interesse del Pordenone ma l'ex Modena, Venezia e Palermo interessa anche al Livorno. Il Pordenone, tra l'altro, in casa patavina segue anche Davide Mazzocco (23).