Pordenone, su Di Gregorio anche l'interesse dell'Hellas nell'operazione Inter-Kumbulla

L'ottima stagione di Michele Di Gregorio, portiere di proprietà dell'Inter oggi in prestito al Pordenone, non sta passando inosservata. Dopo il Monza e il Brescia, come contropartita nell'operazione Tonali, anche l'Hellas Verona si è messa sulle tracce dell'estremo difensore. Come riporta FcInterNews anche con gli scaligeri Di Gregorio avrebbe il ruolo di pedina di scambio nell'operazione per Marash Kumbulla, difensore molto gradito dagli uomini mercato del club nerazzurro.