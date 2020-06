Pordenone, Tesser: "Abbiamo sofferto in dieci uomini, ma abbiamo avuto le nostre occasioni"

vedi letture

"È stato un derby tirato, entrambe le squadre avrebbero potuto vincere". Attilio Tesser non si tira indietro, il tecnico del Pordenone è intervenuto al termine della sfida col Venezia (0-0 il risultato finale). Ecco le dichiarazioni dell'allenatore neroverde riportate da TuttoPordenone: "Loro hanno fatto di più la partita, noi abbiamo sofferto quando siamo rimasti in 10. Ma abbiamo avuto le nostre occasioni. Rigore a parte non ricordo grandi parate di Di Gregorio nella ripresa. Il Venezia è una squadra forte e di qualità, che in trasferta ha macinato parecchi punti. Sono contento, perché comunque è un punto che muove la classifica", ha concluso Tesser.