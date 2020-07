Pordenone, Tesser: "Ai ragazzi dirò di scendere in campo il più serenamente possibile"

"Ai ragazzi dirò di scendere in campo il più serenamente possibile, con la consapevolezza di essere una buona squadra e credendo in noi stessi. Con l’autostima e l’umiltà giuste. Sarà una partita importante, vogliamo reagire a questo momento non positivo dell’ultima settimana”.

Nella conferenza stampa della vigilia, esordisce così il tecnico del Pordenone Attilio Tesser. Poco più di 24 ore al match del "Del Duca", dove i ramarri saranno ricevuti dall'Ascoli: "Le sconfitte con Crotone e Cosenza sono state molto diverse. Penso in particolare alla gara della "Scida", in cui la prestazione era stata di grande livello. Stiamo lavorando un po’ su tutto, ma siamo concentrati prevalentemente sul recupero dallo sforzo. Un recupero fisico e nervoso, per essere al meglio. L’Ascoli, strutturato a inizio campionato per i playoff, ha una rosa importante e si presenta dopo 4 vittorie consecutive. Troviamo una squadra forte e di buona qualità: massimo rispetto, ma concentriamoci su di noi”.

Andando alla rosa: “Mancheranno Barison per squalifica e De Agostini per infortunio all’ultimo. Centrale giocherà uno fra Vogliacco e Stefani. Bassoli è recuperato, ma con solo mezzo allenamento e verrà in panchina. Strizzolo è il nostro capocannoniere e adesso sta bene: si è allenato con la squadra negli ultimi 3 giorni. Abbiamo fatto bene anche senza di lui, ma è bello averlo nuovamente a disposizione”.