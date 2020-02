vedi letture

Pordenone, Tesser: "Anche nei momenti top ho sempre tenuto d’occhio la quint’ultima"

"Anche nei momenti migliori ho sempre tenuto d’occhio dove stava la quint’ultima e quanti punti di vantaggio avevamo": parola del tecnico del Pordenone Attilio Tesser, che esordisce così dalle colonne de Il Gazzettino.

Proseguendo poi: "Conosco bene la Serie B, e so valutare situazioni e forze in campo. Questa squadra non ha giocatori di grandissima personalità e qualità. Fa dell’entusiasmo e della compattezza la sua forza. Se vengono a mancare queste due componenti è chiaro che sorgono delle difficoltà. Abbiamo perso fluidità di gioco e di manovra, soprattutto in ripartenza che era la fase in cui riuscivamo a esprimerci meglio. Sembra che non riusciamo proprio a interrompere il trend negativo, ma non sono preoccupato, perché mantengo intatta tutta la fiducia in questa squadra".