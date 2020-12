Pordenone, Tesser: "Anche stasera meritavamo di vincere. E invece è stato l'ennesimo pari"

Il tecnico del Pordenone Attilio Tesser dopo la gara contro il Brescia ha parlato così in conferenza stampa dell'ennesimo pareggio casalingo: "Mi spiace tremendamente per i ragazzi che anche stasera strameritavano di vincere. Ci portiamo a casa invece l'ennesimo pareggio, non riusciamo a vincere fra le mura amiche nonostante sia la terza gara, dopo Monza ed Empoli, dove avremmo meritato il successo. - continua Tesser - Sono arrabbiato perché abbiamo fatto tutto bene, ma non siamo riusciti a ottenere quello che volevamo. Ora ci aspetta una trasferta lunga come quella di Chiavari e dobbiamo prepararci al meglio".