Pordenone, Tesser: "Calendario in salita. A Verona per fare punti"

© foto di Valeria Debbia

Attilio Tesser, tecnico del Pordenone, ha parlato in conferenza stampa della sfida contro il Chievo analizzando anche il calendario iniziare dei neroverdi: “Abbiamo subito affrontato molte delle cosiddette favorite e il Chievo è una di queste perché ha mantenuto molti giocatori che aveva in Serie A e ha molta esperienza. Dopo affronteremo l’Empoli, un’altra grande favorita e poi ci sarà la sosta. Siamo però concentrati sui gialloblù che giocano quasi a memoria, si conoscono da molto tempo. Hanno grande qualità tecnica tra centrocampo e attacco, basti pensare ai giovani Esposito e Segre e ai più esperti Giaccherini e Garritano, senza dimenticare Djordjevic, Meggiorini e Rodriguez in avanti. - continua Tesser come riporta il sito dei friulani - C’è stato molto dispendio energetico tra Livorno e soprattutto Benevento, ma è la terza gara in una settimana per tutte le squadre. Ci sarà sicuramente qualche rotazione nella formazione e per noi sarebbe importante tornare da Verona con un risultato positivo”.