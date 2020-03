Pordenone, Tesser. "Cittadella è un esempio per noi. Sarà una partita intensa"

vedi letture

Il tecnico del Pordenone Attilio Tesser ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro il Cittadella: “Si giocherà a porte chiuse e per me è la prima volta. Sarà importante avere l’approccio giusto in una situazione anomale e servirà una grandissima concentrazione, direi il doppio rispetto al solito. Nelle ultime gare abbiamo ottenuto due vittorie importantissime che ci hanno permesso di riprenderci da un momento non brillante e ora dobbiamo continuare perché non deve mai mancarci la fame. - continua Tesser come si legge sul sito del club - l Cittadella è una realtà che è un esempio per noi. Sono in Serie B da tanti anni, nelle ultime stagioni si è confermata squadra di alta classifica e lo scorso anno ha sfiorato la promozione in Serie A. È sicuramente la squadra con più intensità del campionato, in entrambe le fasi di gioco. Come all’andata sarà una partita dura e con un’intensità incredibile rara per la Serie B”.