Pordenone, Tesser: "Cittadella? Pensiamo a noi e a dare il meglio"

© foto di Antonio Ros/Pordenone Calcio

Mister Attilio Tesser, alla vigilia del match contro il Cittadella, ha parlato alla stampa del confronto. Queste le sue parole, riprese dal sito ufficiale del Pordenone: "La classifica è molto corta ed equilibrata, noi dobbiamo pensare, come sempre, a dare il meglio. Il Cittadella è un avversario ostico, che ha sfiorato la Serie A, ma dobbiamo fare la nostra partita. Mancheranno Pobega, Chiaretti e Almici, ma non sono preoccupato dalle assenze, tutti i giocatori sono una parte importante della rosa e lo dimostreranno sul campo come hanno sempre fatto. Abbiamo tanti ex in squadra, ma hanno vissuto serenamente l’avvicinamento alla partita. Il Cittadella ha costruito uno spirito di squadra fantastico: giocano con personalità e aggressività per tutti i 90 minuti, sarà una battaglia. Lo spirito di squadra è però anche la nostra forza, siamo due squadre simili da questo punto di vista".