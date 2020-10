Pordenone, Tesser: "Col Cittadella serve cattiveria. Diaw? Non sarà condizionato"

vedi letture

Il tecnico del Pordenone Attilio Tesser ha parlato in conferenza stampa della sfida contro il Cittadella di domani: “Sarà una partita difficile, ma andremo a giocarla con cattiveria e determinazione. Loro giocano bene, con grande intensità, compattezza e qualità, li conosciamo perché da cinque anni fanno i play off e non è certo un caso. Noi dobbiamo continuare nel nostro percorso di crescita e rispondere presenti a un test impegnativo. - continua Tesser come si legge su Trivenetogoal.it - La prima è sempre la più importante, ma ci saranno inevitabilmente delle rotazioni. Diaw? Si è integrato benissimo con noi. Saprà gestire, con serenità, il fatto di giocare da ex. Sono certo che non lo condizionerà affatto”.