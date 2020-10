Pordenone, Tesser: "Col Vicenza gara impegnativa. Musiolik? Completa al meglio l'attacco"

Il tecnico del Pordenone Attilio Tesser ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro il Vicenza di domani: “Ci attende una gara molto impegnativa, Di Carlo fa giocare bene i suoi, con intensità e idee chiare. La formazione biancorossa ha la mentalità, l’entusiasmo e la compattezza tipici della neopromossa, come noi lo scorso anno. Una compagine rodata, che tiene bene il campo e ha sicuramente valori tecnici importanti. Tifosi? Ce ne saranno mille ed è un primo passo, ma è un vero peccato non poter contare sullo stadio pieno come sarebbe sicuramente stato in altre condizioni. - continua Tesser come riporta il sito del club - Abbiamo qualche problemino, ma in generale la squadra sta bene, mancherà sicuramente Mallamo, Gavazzi è da valutare, mentre Misuraca rientra. Musiolik? Mi ha fatto un’ottima impressione, si muove bene e ci sarà sicuramente molto utile perché completa il reparto con caratteristiche diverse ai compagni. Si è inserito al meglio anche Scavone, giocatore esperto che ci darà una mano”.