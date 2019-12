Pordenone, Tesser: "Contento della prestazione. Ora la Salernitana"

© foto di Federico Gaetano

Il tecnico del Pordenone Attilio Tesser ha parlato ai microfoni ufficiali del club dopo la bella vittoria contro l'Ascoli: "Penso che abbiamo vinto con merito. Dopo l’occasione di Brosco abbiamo preso in mano la partita, creando molte occasioni. Il nostro obiettivo rimane la salvezza. Se saremo talmente bravi da arrivarci in anticipo poi vedremo. Scendiamo sempre in campo per ottenere il massimo, senza far proclami. Sono contento per la risposta del pubblico all’appello del Presidente. Questa squadra è un patrimonio dei tifosi e della città. Sono contento della prestazione di tutti, soprattutto a Bassoli che non giocava da qualche settimana. Adesso pensiamo alla Salernitana: squadra importante, di qualità con un ambiente caldissimo. Abbiamo pochi giorni per prepararla, ci sarà un po’ di turnover dato che poi c’è un’altra partita il 29".