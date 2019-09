Pordenone, Tesser: "Contento per Camporese. Dobbiamo salvarci"

© foto di Federico Gaetano

Attilio Tesser, allenatore del Pordenone, ha parlato così ai canali ufficiali dopo il match pareggiato contro il Benevento: "La squadra sta bene fisicamente e mentalmente, Livorno non ha lasciato timori e tensioni. E soprattutto non ci sono stati dopo lo svantaggio. Molto bello il loro gol, ma abbiamo tenuto il campo bene e reagito. Li abbiamo messi in difficoltà per larghi tratti della partita. I calci piazzati sono una risorsa, un merito e li dobbiamo sfruttare. Sono contento abbia segnato Camporese, è un altro passo nel suo ritorno in attività dopo tanto. Mazzocco ha fatto molto bene. Pobega è uscito per un affaticamento, speriamo di recuperarlo per domenica. Monachello sta lottando ed entrando bene nella mentalità del gruppo. Sta crescendo e ha qualità molto importanti, ha dato un grande contributo. Il Benevento è una squadra importante con potenzialità incredibili. Esperienza, solidità e fanno delle ripartenze incredibili, l'abbiamo visto anche oggi. Giochiamo sull'entusiasmo della neopromossa, ma abbiamo anche giocatori esperti per la categoria. Dobbiamo salvarci, è quello l'obiettivo".