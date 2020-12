Pordenone, Tesser: "Dobbiamo riscattarci e trovare la prima vittoria in casa"

Il tecnico del Pordenone Attilio Tesser ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida interna contro il Brescia di domani: “C’è una grande voglia di riscattare la brutta prestazione con il Pisa, ma prima della sconfitta in Toscana venivamo da un periodo positivo per prestazioni e continuità di risultati. Ci manca la vittoria in casa anche se l’avremmo meritata in alcune gare in cui abbiamo dominato, speriamo che arrivi domani. Anzi lo vogliamo. - continua Tesser – Abbiamo analizzato la gara di Pisa, una partita da pareggio dove abbiamo concesso molto poco, ma siamo mancato in intensità e tensione nervosa. Il Brescia è retrocesso dalla A, ha un organico importante e ha appena cambiato guida tecnica, vincendo meritatamente con la Salernitana. Un avversario importante”.