Pordenone, Tesser: "È mancata lucidità per raddrizzare la sfida"

Attilio Tesser, tecnico del Pordenone, si è così espresso al termine del match perso 2-1 contro il Cosenza: "Nessuno si aspettava un cambio così radicale dopo quindici minuti ben giocati, nel secondo tempo ci abbiamo messo cuore e grinta riuscendo ad accorciare. Peccato, abbiamo sbagliato a non passare in vantaggio e ci siamo disuniti dopo i due gol del Cosenza: noi non ci siamo espressi con continuità, ma per merito anche degli avversari. Sono momenti in cui basta poco per fare fatica. Abbiamo giocato con tutti gli attaccanti a disposizione, nel finale di primo tempo ci siamo messi speculari a loro per poi tornare al nostro modulo per cercare di metterli in difficoltà. Loro si sono difesi con ordine e temperamento, nel finale è arrivata la stanchezza ed è mancata la lucidità per raddrizzare la sfida: visti gli altri risultati, avremmo potuto mettere una importante ipoteca sui playoff".