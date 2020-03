Pordenone, Tesser: "E' una vittoria che ci fa respirare. Dispiace giocare senza pubblico"

vedi letture

Attilio Tesser, tecnico del Pordenone, parla ai canali ufficiali del club dopo la vittoria per 2-0 sul Cittadella. Queste le sue parole: "Dispiace non aver avuto i tifosi con noi, il calcio è fatto per essere giocato davanti ad un pubblico. Senza tifosi serve una grande concentrazione, e sicuramente non è mancata.Voglio ringraziare i ragazzi, questa settimana c'è stata davvero la massima disponibilità di tutti. Mi dispiace per chi non è sceso in campo, ma avremo sicuramente bisogno dell'aiuto di tutti da qui alla fine. Alcune partite vengono bene, altre meno. Nel momento di difficoltà non facevamo risultato nonostante ottime prestazioni. La voglia non ci manca e non ci è mai mancata, e su questo dobbiamo andare avanti. È una vittoria che ci fa respirare molto: siamo sempre più vicini al nostro obiettivo primario, ovvero i 47 punti che significano salvezza. Prima raggiungiamo quell'obiettivo, poi pensiamo al resto. Ci aspettavamo la loro aggressività, ma abbiamo iniziato meglio noi e abbiamo costruito sul nostro grande inizio. La loro pressione si è fatta sentire soprattutto a inizio ripresa, ma senza grandi spaventi".