Pordenone, Tesser: "Empoli? Sfidiamo una delle candidate alla vittoria del campionato"

Attilio Tesser, tecnico del Pordenone, è intervenuto alla vigilia del match contro l'Empoli. Ecco le dichiarazioni in conferenza stampa: "Dobbiamo farci trovare pronti. Sfidiamo una squadra di grande qualità, una delle candidate alla vittoria del campionato. Allenata da Dionisi, tecnico che stimo molto e ha dato un’impronta chiara ai suoi. La loro classifica dimostra il loro valore e come stiano andando bene. Detto ciò, noi dobbiamo pensare a noi, a giocare come sappiamo. Girando a ritmi molto intensi, con tecnica e attenzione. Ballottaggi? Un paio di dubbi me li porto fino in fondo. Tutti, comunque, devono farsi trovare pronti".