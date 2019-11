Pordenone, Tesser: "Entella con qualità ma vogliamo dare continuità"

© foto di Valeria Debbia

Conferenza stampa in casa Pordenone per il tecnico Attilio Tesser in vista della trasferta di domani in casa della Virtus Entella. Ecco quanto evidenziato dal sito ufficiale dei Ramarri: “Noi e l’Entella siamo neopromosse, separate solo da 3 punti. Entrambe le squadre stanno facendo bene, loro hanno tanta qualità. Vogliamo dare continuità ai nostri risultati, ma anche dare continuità alle nostre prestazioni, che nell’ultimo periodo sono state davvero buone. La squadra? Abbiamo lavorato bene questa settimana, la squadra è concentrata. Ci teniamo ad arrivare alla sosta con un risultato positivo. Siamo consapevoli del valore dell’avversario, ma starà a noi interpretare al meglio la gara. Il sintetico è un’ulteriore incognita, dovremo essere bravi a prendere subito confidenza col campo. Troppi gol subiti? Non siamo una squadra che subisce troppi gol, siamo in media con il resto della Serie B. I numeri dicono che l’Entella subisce poco e segna poco, eppure è una squadra che crea tanto e con tanta qualità davanti, penso a Mancosu e De Luca, nomi importanti per la categoria".