Pordenone, Tesser: "Frosinone ostico, ma daremo il meglio di noi"

© foto di Federico Gaetano

E' pronto allo storico esordio in Serie B il Pordenone di mister Attilio Tesser, che quest'oggi chiuderà la 1^ giornata del campionato di B. Come riferiscono i canali ufficiali del club, l'allenatore ha presentato così la gara: “L’emozione per il primo campionato in Serie B del Pordenone c’è. Come c’è grande rispetto per il Frosinone, che viene dalla A. Il nostro modulo rimarrà lo stesso, cercheremo di fare la nostra partita a viso aperto, giocandocela. Dovremo fare benissimo entrambe le fasi, con massimo equilibrio. L’obiettivo è essere squadra, arrivare pronti e di cercare di dare il meglio di noi. Formazione? Qualche dubbio ce l’ho tra centrocampo e attacco. Mi aspetto un buon pubblico, che ci dia un grande incitamento, e sono convinto che anche qualche curioso di Udine ci aiuterà a riempire uno stadio così bello. Dobbiamo portare sul campo l’entusiasmo della promozione, e metterci tutte le qualità che ci hanno portato a vincere il campionato. Sono soddisfatto del lavoro svolto quest’estate”.

Andando poi all'avversario: “Il Frosinone, insieme a Empoli e Cremonese, è una delle favorite alla vittoria finale. La loro squadra è rimasta più o meno la stessa che ha giocato in Serie A, hanno grande qualità e dovremo stare attenti. Non possiamo pensare ai nomi che scenderanno in campo per loro, a subire e basta: dobbiamo farci valere. Nesta è al secondo anno da allenatore, ma si porta dietro un bagaglio di esperienza da calciatore impressionante. Ha già fatto molto bene a Perugia. Noi non dovremo avere timori reverenziali”.

Nota conclusiva sul mercato: “Sono soddisfatto del mercato, è stato fatto un buon lavoro secondo quelle che sono le possibilità della società. È stato un mercato intelligente, con l’inserimento di giovani interessanti e giocatori che conoscono già la categoria, unendoli alla conferma del gruppo storico che ci ha dato tantissime soddisfazioni. Molti ci mettono tra le possibili sorprese del campionato? L’obiettivo rimane la salvezza, fare più punti possibili fin dalle prime giornate, e quello è il primo step, il più realistico. Il resto dipende da quanto saremo bravi, ma si vedrà più avanti. Fare previsioni adesso ha poco senso”.