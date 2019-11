Pordenone, Tesser: "Gare come quella col Trapani sono le più insidiose"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Alla vigilia del match contro il Trapani, in casa Pordenone è mister Attilio Tesser a fare il punto della situazione, parlando della partita in conferenza stampa: "Le partite come quella di domani sono le più insidiose. Dobbiamo proseguire la striscia di prestazioni e risultati di questa settimana. Credo sia evidente che in Serie B primo o ultimo posto in classifica cambia poco, rimane una gara davvero difficile. Dovremo giocare al massimo delle nostre qualità, e lo dico perché degli avversari non guardo solo i risultati ma anche le partite: per fare risultato massimo domani servirà il miglior Pordenone. Pensare di affrontare una partita semplice sarebbe l’errore più clamoroso da commettere. Il Trapani è una squadra che gioca, sempre aggressiva e sempre propositiva. Hanno un buon spirito di gruppo, non pensano mai esclusivamente a difendersi, hanno perso o pareggiato partite che in realtà hanno dominato sul piano del gioco".

Parlando invece dei suoi: “Il gruppo è sicuramente una delle nostre migliori qualità: possiamo parlare di tattiche quanto vogliamo, ma senza lo spirito di gruppo non si va avanti. Per allenare il gruppo io parto soprattutto dai principi morali, ed è ciò che dico ai giocatori fin da inizio stagione, con onestà. Poi la bravura è loro: vivere e convivere insieme in un gruppo, la positività che arriva dal far bene in campo e in allenamento che fa bene a tutta la squadra. È fondamentale mettere il “noi” davanti all'”io”. È qualcosa che qui si è formato lo scorso anno e che cerco di portare avanti, sono valori in cui credo ciecamente. Li ho avuti anche da altre parti, e dove si vanno a creare questi valori c’è più possibilità di far bene, che si parli di raggiungere una salvezza o vincere un campionato".

A ogni modo, piccoli problemi di formazione: “Pobega e Chiaretti sono ancora out, dovrebbero rientrare la prossima settimana e magari tornare a disposizione per qualche minuto con l’Entella. Per il loro pieno rientro se ne riparlerà dopo la sosta. Contro il Trapani recuperano Almici, Bassoli e Camporese ma perdiamo Barison per un affaticamento".