Pordenone, Tesser: "Giocare al massimo delle nostre potenzialità"

© foto di Federico Gaetano

La vittoria sul Trapani allunga la serie di risultati positivi per il Pordenone e proietta i neroverdi nelle zone nobili della classifica. Mister Attilio Tesser si gode il momento e, come riportato dal profilo Twitter ufficiale della società friulana, ha voluto sottolineare nel post partita come la coesione del gruppo sia uno dei punti di forza della squadra:

"E' stata un'ottima settimana. Sette punti meritati, un bel bottino. Oggi abbiamo fatto un buonissimo primo tempo, in cui avremmo dovuto raddoppiare il risultato. Il Trapani è la squadra che mi aspettavo, hanno giocato a viso aperto e ci hanno messo in difficoltà, soprattutto dopo il 2-0. Bravissimi i ragazzi a tenere duro fisicamente e mentalmente in questo mini tour de force. Concretizziamo più i calci piazzati, ma anche oggi abbiamo creato numerose situazioni palla a terra, che purtroppo non siamo riusciti a sfruttare. Dobbiamo essere più cinici.

Non penso ci saranno problemi di concentrazione: siamo consapevoli che l'unica cosa che conta sono i prossimi 90 minuti e che dobbiamo giocare al massimo delle nostre potenzialità. E' importante pensare ad allenarsi bene e avere un'armonia in spogliatoio: questo permette di andare in campo in modo positivo.

Le assenze di Chiaretti e Pobega sono coperte da una grande armonia nello spogliatoio, dove tutti si sentono importanti, che giochino o meno. Averli a disposizione non fa altro che darci delle alternative in più. L'esordio in campionato di Stefani non è un regalo ma una necessità. Non ha bisogno di regali, è il nostro capitano come lo era l'anno scorso. È qualcosa che va oltre il campo e si sente molto all'interno dello spogliatoio".