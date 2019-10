Pordenone, Tesser: "Giocato in modo simile. Teniamoci stretto il punto"

© foto di Antonio Ros/Pordenone Calcio

Per l'allenatore del Pordenone Attilio Tesser quello contro il Cittadella è un pareggio da accogliere con soddisfazione, nonostante qualche rammarico per la mancata vittoria nel "fortino" della Dacia Arena. Queste le parole del tecnico neroverde nella conferenza post partita, raccolte da Trivenetogoal.it:

"Abbiamo giocato in modo simile, verticalizzando molto. C’è stata tanta intensità: entrambe le squadre alla fine erano stanchissime. Fuori casa giochiamo esattamente come facciamo qui a Udine. Abbiamo cambiato poco rispetto allo scorso anno dove eravamo imbattuti in trasferta: è semplicemente cambiata la categoria, molto più dura. Il Cittadella l’anno scorso lottava per la Serie A, ha giocato 11 volte negli ultimi 12 anni in Serie B. Hanno una mentalità ben radicata, sapevamo sarebbe stato difficile. Ci teniamo stretto questo punto. Dovranno essere bravi i ragazzi a recuperare le energie per Venezia, anche perché non credo riusciremo a recuperare i nostri infortunati".