Pordenone, Tesser: "In caso di stop definitivo meriti e demeriti acquisiti vanno riconosciuti"

vedi letture

Dalle colonne de Il Gazzettino, il tecnico del Pordenone Attilio Tesser ha parlato delle proposte attualmente al vaglio per la possibile ripresa del campionato: "Premesso che la cosa migliore senza dubbio sarebbe quella di poter concludere in campo la stagione corrente, io ritengo che in caso di stop definitivo meriti e demeriti acquisiti nelle ventotto giornate giocate vadano riconosciuti subito. Tanto per fare l’esempio più evidente, non si può negare al Benevento la gioia e la soddisfazione di una promozione in Serie A che ha dimostrato ampiamente di meritare dominando in maniera assoluta il campionato. Per le altre due promozioni e per le retrocessioni, Lega B e Federcalcio dovrebbero trovare una soluzione concordata".

E aggiunge: "L’obiettivo è la salvezza, ma a questo punto non centrare i playoff sarebbe un vero peccato. Faremo di tutto per garantirci un biglietto per l’appendice nobile del torneo".