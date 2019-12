Pordenone, Tesser: "Ko pesante, risultati frutto della programmazione"

Attilio Tesser

© foto di Federico Gaetano

Tonfo esterno del Pordenone, che dopo tre successi di fila cade per 4-0 sul campo della Salernitana ma mantiene la seconda posizione in classifica. Al termine della gara il tecnico dei ramarri Attilio Tesser ha commentato con rammarico il risultato in sala stampa, queste le sue parole riportate dal sito ufficiale neroverde: "Abbiamo provato a fare la nostra partita anche oggi, ma abbiamo subito dei grandi gol. Credo che il 4-0 sia troppo pesante. Loro hanno sfruttato i punti di forza del loro modulo, soprattutto sulle fasce. Nel secondo tempo avremmo potuto accorciare lo svantaggio, non ci siamo riusciti. È stata una giornata negativa. Rimaniamo al secondo posto e non è un miracolo, bensì frutto di programmazione e spirito di squadra. Abbiamo dovuto snaturare il nostro modo di giocare dopo il primo gol. Di solito siamo noi a fare le ripartenze. Abbiamo fatto di tutto per cercare il pareggio e abbiamo concesso troppe ripartenze. È una sconfitta che non mina le nostre certezze, abbiamo perso altre volte. Domenica daremo il nostro meglio.”