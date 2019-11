Pordenone, Tesser: "La classifica ci piace. Contento per Ciurria"

© foto di Antonio Ros/Pordenone Calcio

Attilio Tesser, allenatore del Pordenone, ha parlato dopo il 3-0 sul Perugia che ha proiettato i suoi al secondo posto in campionato: “Sono soddisfatto della prestazione, ma si può sempre far meglio. Sicuramente è stata una prestazione molto importante. La posizione in classifica fa piacere, i ragazzi meritano tutti i complimenti, ma continueremo a pensare partita per partita come la scorsa stagione. L’importante rimane lavorare bene in settimana e mettere sul campo nel weekend quanto di buono fatto in allenamento. Sono contento per la rete di Ciurria. Un ragazzo straordinario che lavora benissimo. Pasa ha fatto una grandissima partita, non ha sbagliato nulla. Sono contento per l’esordio di Zanon, l’unico che aveva ancora 0 minuti in stagione", riporta Tuttopordenone.com.