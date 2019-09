Pordenone, Tesser: "La Serie B? Sapevamo cosa ci aspettava"

© foto di Valeria Debbia

Il tecnico del Pordenone Attilio Tesser ha commentato così la gara persa in amichevole contro l'Udinese: "Era un’amichevole importante perché abbiamo cercato di dare minutaggio a giocatori che non hanno giocato tanto sinora come Camporese. Ho visto cose buone e altre decisamente meno. L’Udinese l’ho vista bene, una squadra ben organizzata e ben messa in campo, penso che abbiano le potenzialità per fare un buon campionato. La Serie B? Sappiamo cosa ci aspetta, a volte non basterà neanche se daremo il massimo, ma contro il Frosinone abbiamo giocato bene e fatto risultato, mentre a Pescara non avremmo meritato di perdere con due gol di scarto. Adesso c’è lo Spezia, dobbiamo ragionare partita dopo partita e prepararla al meglio”, riporta Trivenetogoal.it.