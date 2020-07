Pordenone, Tesser: "Missione compiuta. Cittadella e Frosinone squadre di spessore"

Al termine di una partita dall'esito tutt'altro che scontato, Attilio Tesser si gode il prestigioso traguardo del suo Pordenone, capace di assicurarsi il quarto posto alla sua prima partecipazione al campionato di Serie B. Queste le dichiarazioni del tecnico in conferenza stampa, riportate da Trivenetogoal.it:

"Missione compiuta. E’ stata una partita giocata con un caldo spaventoso. Andiamo ai play-off direttamente in semifinale. Un piccolo vantaggio rispetto alle squadre che giocano subito ce l’abbiamo. Si è giocato in condizioni veramente difficili. Bisogna farsi trovare pronti.

Cittadella e Frosinone se la devono sbrigare prima loro, sono entrambe squadre di spessore. Ci sarà da battagliare e sulla carta saranno molto equilibrate. Dobbiamo avere la serenità di giocarcela toccando la prima parte di un sogno che stiamo inseguendo. Ringrazio Stefani che ha sofferto tantissimo facendo il capitano non giocatore. Vediamo se riusciamo a recuperare qualche giocatore, ma Mirko ha dimostrato di essere un valore in più di questa rosa. Non ho parole per descrivere questa annata straordinaria, ce la giocheremo fino in fondo".