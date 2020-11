Pordenone, Tesser: "Monza avversario di livello, tirare fuori il meglio di noi". I convocati

vedi letture

Ottava giornata del campionato di Serie B, e Pordenone impegnato nella sfida interna contro il blasonato Monza. Del match, come riferiscono i canali ufficiali della società neroverde, ne ha parlato il tecnico Attilio Tesser: "Il Monza, a detta di tutti, è la grande favorita del campionato. Ha una rosa di primordine e adesso ha trovato anche un buon passo. Avversario importante, quindi, ma ancor più importante sarà la nostra prestazione. Dovremo scendere in campo con coraggio, personalità e senza avere alcun tipo di timore”.

Andando poi alla rosa: “Anche in questa partita dovremo fare i conti con numerose assenze, ma non ci dobbiamo piangere addosso. Pensiamo a chi c’è. Riprendiamo dopo la sosta, in cui abbiamo fatto un ottimo lavoro. Scendiamo in campo consapevoli di dover e voler fare punti e muovere la classifica. Dobbiamo tirare fuori il meglio di noi”.

E in effetti il tecnico potrà contare solo su 20 elementi.

Di seguito la lista dei convocati:

PORTIERI: Bindi, Passador, Perisan

DIFENSORI: Berra, Camporese, Chrzanowski, Falasco, Stefani, Vogliacco

CENTROCAMPISTI: Calò, Magnino, Mallamo, Pasa, Rossetti, Zammarini

ATTACCANTI: Banse, Butic, Ciurria, Diaw, Musiolik.