© foto di Federico Gaetano

Il Pordenone non ripete l'impresa di una settimana fa e contro il Pescara tenta la rimonta ma si arrende nella ripresa. Il tecnico Attilio Tesser ha analizzato la prestazione dei suoi in conferenza stampa, queste le sue dichiarazioni, riportate da Trivenetogoal.it:

"È stata una gara equilibrata, ma nel secondo tempo il Pescara ha fatto la partita più di noi. Nel primo tempo, rigore escluso, non abbiamo concesso praticamente nulla e abbiamo fatto bene. Il gol del 2-2 ha cambiato la partita: abbiamo concesso troppo campo, gestito male la palla e ci è mancata la solita brillantezza e poi abbiamo preso due gol in contropiede. Abbiamo provato a riprenderla e ci siamo andati anche vicini con Pobega. L’anno scorso avevamo perso in trasferta solo a Pescara in coppa, quest’anno partiamo subito battuti ma sapevamo di incontrare una buona squadra. Per noi è il primo anno in categoria e sappiamo che campionato ci aspetta. Dovremo essere bravi e lavorare duro".