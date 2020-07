Pordenone, Tesser non ci sta: "Sconfitta immeritata. Importante rialzarsi subito"

Le parole dell'allenatore del Pordenone Attilio Tesser dopo la sconfitta contro il Crotone: “Siamo venuti a giocarcela, l’avevamo detto e ci abbiamo provato. La sconfitta nel complesso è immeritata, non hanno mai tirato in porta eccezion fatta per il gol al 45′. Abbiamo reso difficile la vita ad una squadra forte e di grande qualità. Adesso ci aspettano 4 partite molto impegnative. Abbiamo avuto palle gol nitide nel corso del primo tempo. Le palle gol nitide con Ciurria e Pobega le abbiamo avute, è un grande peccato. A questi ragazzi non posso che fare i complimenti. Adesso bisogna mantenere la concentrazione nel pensare che quel qualcosa è ancora lì. Ci aspetta una partita impegnativa come quella col Cosenza. L’importante è rialzarsi subito, non dobbiamo piangerci addosso".