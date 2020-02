© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Attilio Tesser, allenatore del Pordenone, è intervenuto in conferenza stampa al termine del match pareggiato per 2-2 contro il Livorno, squadra ultima in classifica in Serie B: "Non siamo in crisi, abbiamo l'influenza ma stiamo per guarire. Come tutte le squadre, anche noi possiamo vivere un periodo di calo: stiamo cercando di reagire con il cuore, a breve speriamo di tornare brillanti come ad inizio campionato. Non siamo come la Juventus che vince tutto ed è bene ricordarlo; siamo partiti tesi ma non ci siamo fatti ammazzare dal loro gol del vantaggio, da questo momento se ne uscirà solamente con il duro lavoro e, soprattutto, con la tranquillità necessaria".