Pordenone, Tesser: "Pareggio meritato, gol importante per Musiolik"

Le dichiarazioni di Tesser dopo Pordenone-Chievo 1-1.

Il tecnico del Pordenone Attilio Tesser ha commentato così il pareggio conquistato oggi all’ultimo minuto contro il Chievo.

Mister, un Pordenone che non molla mai e che pareggia all’ultimo minuto: è un punto meritato?

“Direi decisamente di sì: è stata una partita bella, intensa ed equilibrata. Loro hanno avuto più possesso palla e un paio di occasioni nel primo tempo che ha parato il nostro portiere. Noi però abbiamo avuto diverse ripartenze in superiorità numerica e la palla gol più nitida del secondo tempo l’abbiamo avuta noi. Nel nostro momento migliore hanno fatto gol loro e la partita si era messa male, perché il Chievo è un’ottima squadra merita la classifica che ha. Loro hanno gestito bene la palla, ma negli ultimi 15 minuti siamo venuti di nuovo fuori noi. Abbiamo messo in campo tanta intensità e creato quelle situazioni che ci hanno permesso di pareggiare al novantaduesimo”.

Quanto vale questo punto?

“Vale tanto, perché si muove la classifica e perché abbiamo ripreso all’ultimo minuto un match contro un’ottima squadra. Ci permette di lavorare con serenità in questa sosta, recuperando un po’ di forze e i cinque infortunati che oggi mancavano a questa squadra. Ci prepareremo alle difficili partite che abbiamo alla ripresa, quando affronteremo subito il Monza. Dovremo essere molto bravi a rivedere le situazioni di oggi e a lavorare bene durante questa sosta”.

Nel primo tempo c’è stato un intervento su Butic: qual è stata la sua impressione dal campo?

“Credo che fosse fallo netto, perché l’intervento del difensore del Chievo è stato chiaro. Mi dicono che fosse sulla linea: la linea viene considerata area e quindi quello era un calcio di rigore, ma non è una novità per noi. Con la Spal c’è stato un intervento simile proprio su quel lato dell’area: si vede che lì gli arbitro non vedono bene”.

Una battuta invece sul gol?

“Ha dato una grande palla Ciurria in profondità per Musiolik, che ha tirato di punta per anticipare il portiere. Secondo me ha fatto un grade gol perché, se non la prende così, gol non lo fa mai. Ripeto, penso che il pareggio sia meritato per aver fatto una bella partita contro una squadra forte”.

Una bella iniezione di fiducia per Musiolik.

“Assolutamente, perché si sta integrando gradualmente con noi e perché è un ragazzo che ha buone potenzialità. Deve imparare la lingua ed entrare in sintonia con il gruppo, essendo più partecipe. Viene da un altro calcio, ma sta cercando di adattarsi al nostro modo di giocare con impegno e serietà. Speriamo che ci dia una mano come gli altri compagni. Spero che questo gol dia fiducia a lui e a tutta la squadra”.

Un pensiero per Dario Fagotti, storico tifoso del Pordenone recentemente scomparso.

“Se ne va un amico, che oggi sarebbe stato dietro di noi a tifare. Avremmo voluto dedicargli una vittoria. Non è arrivata, ma abbracciamo lui e tutta la sua famiglia”.