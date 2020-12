Pordenone, Tesser: "Penalizzati oltremodo ma troppi gol sbagliati. L'arbitro ci ha messo del suo"

Presenza numero cento sulla panchina del Pordenone amara per Attilio Tesser, intervenuto in conferenza stampa dopo il match perso in casa contro la Cremonese. Queste le parole del tecnico trevigiano: "Sono dispiaciuto per aver perso la partita e arrabbiato per il modo con cui è maturata questa sconfitta. Abbiamo tenuto in mano il pallino del gioco per lunghi tratti ma abbiamo concretizzato poco. A questo si aggiunge il rammarico del gol annullato, ho rivisto le immagini tre o quattro volte e il nostro attaccante è in gioco almeno di mezzo metro. Sicuramente abbiamo le nostre colpe, sia per il poco cinismo sotto porta che per la disattenzione fatale in occasione del loro secondo gol ma l'arbitro ci ha messo il suo. Gli avversari hanno fatto la loro solita partita di rimessa, hanno sfruttato le due occasioni che hanno avuto ma il match è stato quasi sempre in mano nostra. Il calcio è anche questo, in questa categoria non ti puoi permettere di sprecare così tanto davanti la porta perchè vieni punito alla prima occasione. Ne usciamo penalizzati oltremodo, già il pareggio ci sarebbe andato stretto figuriamoci la sconfitta".

Che Natale passerete?

"Calcisticamente parlando un Natale amaro, dispiace per i ragazzi, che hanno dato davvero tutto quello che avevano, e per i tifosi a cui volevamo fare un bel regalo. Però non abbiamo tempo di piangerci addosso, domani è già tempo di pensare alla prossima sfida".

Cento panchine con il Pordenone

"È un bel traguardo, mi auguravo di affiancargli una vittoria per passare un Natale perfetto. Purtroppo non è andata così".