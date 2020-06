Pordenone, Tesser: "Per la Serie A è ancora tutto aperto, lo stop potrebbe cambiare tutto"

Attilio Tesser, allenatore del Pordenone, ha rilasciato un'intervista al quotidiano Le Cronache, cominciando a parlare della lotta per la Serie A: "E' ancora tutto aperto. Dopo questo lungo stop potrebbero emergere valori nuovi. Ci sono ancora trenta punti in palio e le incognite non mancano. Noi vorremmo festeggiare al meglio i cento anni del club. Ci sarà battaglia su tutti i campi. Sarà una vera e propria corsa e bisognerà centellinare al meglio le forze. Stadi chiusi? Senza pubblico manca qualcosa a questo sport. Purtroppo visto quanto successo in questi mesi è inevitabile".