Pordenone, Tesser: "Playoff? Sarebbe un peccato non centrarli"

Intervista alle colonne del Corriere dello Sport per il tecnico del Pordenone Attilio Tesser. L’allenatore ha parlato della possibile ripresa delle competizioni sportive nelle prossime settimane: “Va riprogrammato il calendario. E’ bene che si ipotizzino soluzioni, bisogna essere pronti. Logico valutare tutto. Gli allenamento possono ricominciare a gruppi, gradualmente, ma devono essere fatti in sicurezza e con le giuste condizioni mediche”.

Tesser poi parla degli obiettivi della sua squadra attualmente in zona playoff: “Il Pordenone ha come obiettivo la permanenza in Serie B. Il nostro modo di giocare non cambierà: saremo sempre una squadra umile, anche una volta acquisita la salvezza. Certo, sarebbe un peccato non centrare i playoff, visto che siamo stati a lungo anche secondi. Le rivali del Benevento? Vedo favoriti Crotone, Empoli e Spezia”.