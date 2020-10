Pordenone, Tesser: "Potevamo chiuderla prima ma la vittoria rimane meritatissima”

Attilio Tesser, tecnico del Pordenone, ha commentato la vittoria ottenuta in casa dell'Ascoli: "Poteva essere una goleada e invece non abbiamo chiuso la partita, fra pali e il rigore sbagliato nel finale. Prima vittoria in campionato meritatissima, con tanti fattori positivi, tra cui non aver concesso alcun un tiro un porta. Loro avevano delle assenze ma anche noi, pre gara e durante. Abbiamo risposto da squadra vera, facciamo i complimenti ai ragazzi per questi 3 punti importanti".