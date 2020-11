Pordenone, Tesser: "Primo tempo dominato, meritavamo più del pari col Monza"

Dopo l'1-1 arrivato contro il Monza, il tecnico del Pordenone Attilio Tesser ha detto: “Abbiamo letteralmente dominato nel primo tempo, creando 6-7 palle gol contro una del Monza: è un vero peccato. La prima frazione avrebbe dovuto concludersi sul 3-0. Ci sono state tante possibilità non sfruttate, peccato per i 45 minuti iniziali dove abbiamo dominato. Si tratta di un demerito nostro all’interno di una prestazione straordinaria. Abbiamo fatto un gol subito, l’arma per metterli in difficoltà era essere aggressivi e allo stesso tempo lucidi. Abbiamo sfruttato gli spazi, ma ci è mancata la finalizzazione. Musiolik ci darà una mano e potrà fare molto. La cosa più importante oggi era fare tre punti, avremmo meritato molto di più. Dobbiamo smaltire bene questa partita, ce la si può giocare con tutti fino in fondo", le sue parole riprese da Trivenetogoal.it.