Pordenone, Tesser: "Punti pesanti per la salvezza, ora guai a sedersi"

vedi letture

Il tecnico dei ramarri Attilio Tesser ha così commentato la vittoria per 2-1 del suo Pordenone ai danni della Juve Stabia: "Una gara difficile, come avevamo preventivato. La Juve Stabia gioca bene, a viso aperto, e così ha fatto. Ci siamo però difesi con ordine e gli abbiamo concesso poco. Dopo il vantaggio abbiamo avuto qualche occasione per raddoppiare, ma non abbiamo concretizzato. Il rigore concesso è un’ingenuità, ma siamo stati bravissimi a crederci e a tornare in vantaggio. Sono contento per i ragazzi, ora possiamo guardare al futuro con più serenità a fiducia. I punti di oggi sono pesanti per la salvezza, ma guai sedersi adesso. Sabato andiamo a Cittadella, loro sono una realtà bellissima della Serie B, il Pordenone si ispira a loro in molte cose, mi aspetto una bella partita". Dichiarazioni riportate da trivenetogoal.it.