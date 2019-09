Pordenone, Tesser: "Punto sudato, sofferto. Rotto il tabù trasferta"

© foto di Federico Gaetano

Il tecnico del Pordenone Attilio Tesser ha parlato in conferenza stampa della prestazione dei suoi, capaci di strappare un pareggio contro il Chievo nonostante l'inferiorità numerica. Nelle parole del mister neroverde, riportate dai media ufficiali del club friulano, si legge la soddisfazione per avere conquistato un punto in una situazione di difficoltà.

"Punto sudato, sofferto, che ci può stare. Muoviamo la classifica, abbiamo rotto il tabù in trasferta anche se davanti avevamo una grande squadra. I miei ragazzi sono stati davvero bravi, non ci si allena a giocare in 9. Ci siamo difesi con ordine, abbiamo limitato le loro occasioni

Sulle espulsioni non mi sbilancio, il presidente ha detto tutto e io voglio concentrarmi sulla partita. Di sicuro almeno uno dei gialli è parecchio largo.

Continuiamo a pensare partita per partita. Le chiacchiere stanno a zero, dobbiamo fare punti e salvarci".