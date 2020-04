Pordenone, Tesser: "Quando si tornerà in campo saranno fondamentali le motivazioni"

vedi letture

L'allenatore del Pordenone Attilio Tesser intervistato da Il Gazzettino guarda al futuro e a quando si potrà tornare in campo focalizzandosi sulle motivazioni della sua squadra: “Quando si riprenderà a giocare conteranno moltissimo le motivazioni e i miei ragazzi ne hanno ancora parecchie. - continua provando a ipotizzare come saranno gli allenamenti - Leggendo attentamente quanto pubblicato mi pare di capire che potremo riprendere a fine maggio. Nella prima parte l’organico verrà diviso in gruppi di cinque giocatori per maggior garanzia”.